Organizátoři také tímto gestem chtěli zvýšit povědomí o důležitosti včasné diagnostiky a léčby.

Co je hemofilie?

Jedná se o vzácné vrozené onemocnění způsobené nedostatkem koagulačního (srážecího) faktoru v krvi. Projevuje se nedostatečnou krevní srážlivostí. V současné době se léčí podáváním chybějícího srážecího faktoru přímo do krve nebo pomocí tzv. nefaktorové léčby. Preventivní podávání léčby pomáhá předcházet mimo jiné spontánnímu krvácení do kloubů, které je běžné u těžkých forem hemofilie. Opakované krvácení kloubů vážně poškozuje a bez rychlé a účinné léčby se rozvíjejí těžké kloubní změny, které mohou vést až k trvalé invaliditě.