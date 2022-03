Etna a její erupce, která v roce 1669 zabila přes 20 tisíc lidí. Výbuch vulkánu je v posledních letech v průměru každé dva měsíce. O tom jsem se učila v zeměpise pár let zpět. Když mi přišla na mail nabídka, že bych ostrov, tedy Sicílii, kde se tato sopka nachází, mohla navštívit vrámci projektu Erasmus plus, je jasné, že jsem nemohla říct ne. Naše výprava trvala pouze čtyři dny, 12. - 16. ledna, avšak stíhli jsme toho mnohem více, než jsem očekávala.

Naše dobrodružství začalo hned první večer, kdy jsme přiletěli do města Catanie a autobusem jsme se museli přepravit do pobřežního města Messina. Jak už někteří z vás určitě ví, Itálové a hromadná doprava nejde úplně dobře dohromady. A taky to tak bylo. Po dlouhé cestě plné nepříjemných zážitků jsme přijeli do cílové destinace a Italové nás přivítali s otavřenou náručí a úžasnou atmosférou, ti nikdy nezklamou.

Zase jsem vyrazila na jih. Valencie je jasný tip na předjarní výlet

Projekt mi opět přinesl spoustu zajímavých poznatků o jiných kulturách, jazycích, ale jedna z věcí, co mě překvapila nejvíce, byl náš český tým. Je až pozoruhodné, jak se mladí lidé dokážou sblížit za pouhé čtyři dny a povídat si spolu, jakoby se znali celý život. A to je pro mě smysl života. Obklopovat se lidmi, kteří jsou pro mě inspirací, velkou motivací a dělat pro sebe a pro své okolí jen to nejlepší a posouvat se někam dál. Tato „doba covidová“ nám neumožňuje moc společenských akcí, proto je to pro nás možná složité, avšak nezapomínejte, že čas plyne rychle a nikdo nám nedokáže říct, kdy tohle celé skončí. Dodržujte tedy všechna pravidla, ale úžívejte si života.

Největší překvapení pro mě bylo, že na vrcholu Etny je nyní -10°C a je to také lyžařské středisko, to by mě asi doma nenapadlo, že můžu říct: „Jdu si zalyžovat na Sicílii na sopku.“ Pár hodin před našim odletem se objevila zpráva, že se z vulkánu začíná kouřit a můžeme očekávat v následujicích dnech výbuch. I přes to, že bych vytékající lávu chtěla vidět, jsem ráda, že jsme přiletěli domů bez komplikací.

Pětadvacet kilometrů v nohách. S Erasmem jsem poznávala Barcelonu

Teď už si nebudu pamatovat Etnu jako něco, čeho by se lidé měli bát, ale jako přírodní krásu a že to byla právě ona, která spojila za 4 dny 40 lidí ze 4 států a vytvořila přátelství na celý život.Děkuji celé organizaci za příležitost a zúčastnit!

Sarah Horáková

Gymnázium Velké Pavlovice