Na pozvání europoslance Alexandra Vondry(ODS) se 27. září v knihovně Evropského parlamentu v Bruselu konala debata s názvem ARMED AGAINST COMMUNISM. Hostem této debaty byl Josef Mašín, který se letos v březnu dožil v plné síle devadesáti let. Přes svůj věk přiletěl do belgické metropole až z kalifornského města Santa Barbara, kde žije.