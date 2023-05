Malířské plátno vyměnil za kámen. Malíř jižní Moravy Antonín Vojtek z Břeclavi ho ozdobil typickými křivkami Pálavy s poletujícími racky v jejím popředí. Motivací mu byla dobročinná aukce malovaných kamínků, která pomůže stavbě lůžkového hospice.

Sdílíte vášeň pro malované kamínky? Podlehl jí i malíř Vojtek, kvůli hospicu | Foto: Jitka Vojtková

Celkem tak Antonín Vojtek ozdobil svým uměním už tři kameny. „Před časem nás oslovila Oblastní charita Hradec Králové, zda by manžel vytvořil obraz na kámen do on-line kamínkové aukce. Vytvořil na něm klasickou olejomalbu Pálavy s typickým rukopisem. Loni to byl ledňáček,“ přiblížila manželka malíře Jitka Vojtková. Rozměr kamenného dílka je deset krát devět centimetrů.

Antonín Vojtek je jediným umělcem z jižní Moravy, který se do dobročinné aukce svou tvorbou zapojil. Výtěžek bude věnován na budování lůžkového hospice v Stěžerách ve východních Čechách. „K takovým aktivitám nás inspiruje citát Luciuse Annaeuse Senecy: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci,“ dodala Vojtková.

Příznivci netradičních uměleckých děl tak mají šanci získat do své sbírky cenný kousek s podpisem autora, a přitom přispět na dobročinnost. On-line aukce, do níž přispěly desítky dalších autorů, se uskuteční 22. června od šesti hodin večer na portálu livebid.cz.