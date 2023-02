Že dětské oči vidí běžné situace dospělých zcela odlišně, jsme se mohli dočíst v pohádkové knize Malý princ. Příběh vyprávějící o stereotypu života, oddanosti a hledání vlastních hodnot ožívá v Moravském zemském muzeu v Brně. Za krásné fotografie děkujeme Jitce Vojtkové.

Sedm planet, pyšná růže a jeden Malý princ. Podívejte se na kouzelnou výstavu v Brně | Foto: Jitka Vojtková

„Správně vidíme jen srdcem, co je důležité je očím neviditelné.“ Tento, ale i mnoho dalších úryvků si jistě vybaví všichni milovníci knihy od francouzského spisovatele Antoine De Saint-Exupéryho. Do 5. března mají příznivci možnost navštívit dvě výstavy, kde se malí nenudí a ti velcí se vrátí zpět do dětství. Uvidíte zde moudrou lišku, lampáře rozsvěcovat lampu nebo malého prince zalévat svoji růži.