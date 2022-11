Mohli jsme zde obdivovat úplné naháče, téměř bez jediného chloupku, ale naopak i ty čtyřnožce, u kterých péče o jejich kožíšek zabere opravdu značné množství času. Od drobečků, kteří se vejdou do dlaně až po obry, kteří by se mohli směle poměřovat s rysem. Od krásek, jejichž původ sahá někam do rovníkové Afriky či exotického Orientu, až po ty, co se zocelovaly pobytem v mrazivé Sibiři, a které jsou také náležitě vybaveny pro pohyb ve vysokém sněhu například chlupy mezi polštářky pacek, které sloužily v podstatě jako sněžnice.

Už samotné názvy jednotlivých plemen znějí zajímavě, namátkou: Ragdoll, Birma, Mainská mývalí, Norská lesní, Sibiřská, Selkirk Rex krátkosrstý nebo třeba Dónský Sphynx.

Na výstavu se přijely předvést kočky, jejichž domovem je Česká republika, ale také z ciziny: Rakouska, Polska, Maďarska, ale dokonce až z Bulharska a Dánska. Soutěžilo se v 17 soutěžních třídách, podle toho, zda se jednalo o úplné dorostence, kteří svoji výstavní kariéru teprve začínají, nebo už o ostřílené borce, kteří útočí na tituly CACS, CAPS, CAGCIB, CAGPIB, CACIB, CAPIB, CAC a CAP.

Aby mohla kočka před posuzovatele, to vyžaduje téměř vědu, k péči o srst je potřeba hřebínků a kartáčů nejrůznějších velikostí a tvarů. Ale neposuzuje se jen exteriér, ale také povahové vlastnosti: především živost a reakce na podněty. K tomu slouží hůlky s barevnými peříčky.

Součástí programu byla také speciální soutěž Dítě a kočka nebo Přehlídka jednotlivých chovatelských stanic. Bylo možno zakoupit také různá speciální krmiva, chovatelské potřeby nebo suvenýry s kočičí tematikou. Byl to tedy pěkný víkend věnovaný blízkým společníkům člověka a udělal radost i návštěvníkům z řad široké veřejnosti, zvláště pak dětem, kterým umožnili někteří majitelé si také jejich miláčky pohladit. V roce 2023 by se výstava měla konat ve dnech 4. a 5. listopadu.

Jan Sedláček