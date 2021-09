Show and the city pomůže nemocné Nikolce. Patronkou je Chantal Poullain

Druhý ročník Show and the city se letos nese v duchu Paříže. Tentokrát pomáháme Nikolce s Wilsonovou chorobou Do března minulého roku byla Niki naprosto zdravá a krásná holčička. Potom ale začalo docházet k dost nestandardním stavům. Nejdříve to byla horší artikulace a třes hlavičky, posléze už měla velké potíže s chůzí. Po půl roce strachu, bezmoci a několika hospitalizacích, se rodina konečně dozvěděla diagnózu: Wilsonova choroba.

Patronát nad druhým ročníkem Show and the city převzala Chantall Poullain. | Foto: Honza Král