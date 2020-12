Čtenář Deníku Pavel Kyselák zaslal do redakce neobvyklou zdravici. Jak sám říká, dal ji dohromady pro odlehčení situace spojené s pandemií koronaviru. Pozdravy navíc zaslal v brněnském hantecu. Rádi se o příspěvek s ostatními čtenáři podělíme.

Franta Kocourek dokázal přetrhnout balíček hracích karet, ovšem skládal také básničky, hrál v divadle, zpíval a tančil ve folklorním souboru. | Foto: Jef Kratochvil

Zdraví Vás Pavel Kyselák, zpovykaný Pražák z Moravy a člen Obce spisovatelů České republiky. Na Zelňáko, na Zelňáko majó dobré svařák, v zémě e gdež je pařák. Na Špilas se chodi na špacir e gdež furt řádi ten korovir. Kdebe Kocórek Franta žel, ten be se s ňém nemazlel. Chetil be ho za fligr a rozšklóbl be ho jak tygr.