Jamboree je největší skautské setkání na světě a právě teď se konalo v Jižní Koreji. V neděli 6.8. se uskutečnil jeden z vrcholů akce, tzv. culture day, kdy si sami mladí účastníci připravili program, kterým reprezentovali své tradice a kulturu. Skauti z Česka ukázali světu tradiční hry, jazykolamy ale také české sladkosti.

Skauti na Jamboree představili svou kulturu - nejpopulárnější byl Krteček | Foto: Petr Kalousek

Na světovém skautském Jamboree, které se koná jednou za čtyři roky se letos sešlo nad 45tisíc účastníků z více než 150 zemí světa. To znamená, že se na dva týdny vašimi sousedy stanou skauti z Jižní Ameriky, Asie nebo Austrálie.

Proto aby účastníci lépe poznali tradice azvyky ostatních zemí, program celého jednoho dne byl věnován prezentování kultur. Skauti, kteří jsou ve věku od 14 do 17 let připravili vlastní program, kterým se co nejlépe snažili představit své zvyky. To zahrnovalo tradiční tance, hudbu, jídla ale i řemesla. Naskytla se tak jedinečná příležitost, jak navázat globální přátelství, vzájemně se inspirovat a přispívat k respektu mezi národy.

Výjimkou nebyla ani skupina skautů z Jihomoravského kraje, která své zahraniční vrstevníky naučila známé jazykolamy, jak se hraje Člověče, nezlob se nebo je seznámila s tradicemi a českou měnou. „Jazykolamy byly velká zábava a vyslovit ř byl pro velkou většinu téměř nesplnitelný úkol,“ říká skautka Nikol ze Židlochovic u Brna.

Pro cizince byla také připravena ochutnávka sladkostí jako jsou Tatranky, Hašlerky, Jojo bonbony a Kofola. Třešničkou na dortu pak byl fotokoutek, kde se návštěvníci mohli vyfotit s namalovanými pohádkovými postavami Krtečka, Rumcajse nebo Rákosníčka. „Dost mě překvapilo, kolik lidí z Evropy, ale i ze světa poznalo Krtečka," dodal Honza z Tvarožné.

Sami Češi se pak mohli projít mezi jednotlivými tábořišti a vyzkoušet si například japonské kimono, zatančit tradiční brazilské tance nebo ochutnat indickou kuchyni. Velkou oblibu měla mexická výprava, která se pyšnila svou výzdobou, sombrery a pikantními cukrovinkami. Severské národy podávali ochutnávky lékořice, Latinsko-Američtí učili své tradiční národní tance a celý den doprovázela přátelská atmosféra všech zúčastněných zemí.