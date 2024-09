V rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) si děti na základních školách v Brně a Bílovicích nad Svitavou nacvičovaly základní prvky sebeobrany. Vyzkoušely si také protichemické masky i obleky. Trénovaly, jak poskytnout první pomoc a zlepšovaly svou kondici ve sportovních hrách. A vědí už také, proč jsme vstoupili před pětadvaceti lety do NATO a co z toho pro Českou republiku vyplývá.

Vojáci z vyškovského Velitelství výcviku – Vojenské akademie a Krajského vojenského velitelství (KVV) Brno představili svou speciální techniku a schopnosti dětem z Tyršovy základní školy v Brně a Základní školy v Bílovicích nad Svitavou. Kdyby se nezaujatý pozorovatel procházel ve středu nebo ve čtvrtek po chodbách obou budov, divil by se, proč jsou třídy prázdné.

Děti nesedí ve třídách, ale jsou na POKOS

To znamená, že například zrovna závodí na školním hřišti, trénují na dvoře nasazování chemických obleků anebo cvičí některý z prvků první pomoci. Jiné skupinky zkouší první hmaty v sebeobraně v rámci představení vojenského boje zblízka. Další se seznamují s vojenskou výstrojí i technikou. Doslova prolézt si mohou nejmodernější sanitku Mercedes, obrněné Iveco i obrovskou nákladní Tatru. A po hodině si vymění stanoviště a zkouší zase něco jiného.

Uniformy, hodnosti, barety

Také je možné, že sedí v aule a debatují o české armádě a dozvídají se odpovědi na různé otázky, které je napadají, když si s vojáky povídají. „Děti se dozví, že existují různé stupně krizových stavů, jakou roli v nich hrají vojáci, a hlavně jakým způsobem v nich pomáhají,“ vysvětlil kapitán Emil Kamenský z KVV Brno a pokračoval: „Vysvětluji žákům, že se armáda dělí na různé složky, jejichž příslušníci nosí odlišné uniformy, nášivky na rukávech či různě barevné barety. Velmi je zajímalo hodnostní označení na uniformách a vůbec posloupnost hodností v naší armádě. Také jsme si povídali o tom, jaké úkoly plní vojáci nejen doma, ale i v zahraničních misích,“ uzavřel Kamenský.

Vojenská cesta vždy začíná ve Vyškově

Poslání Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov přiblížila dětem kapitánka Monika Nováková: „Jsme ti, co připravují všechny vojáky, ale i zálohy a dobrovolníky při vstupu do armády, včetně jejich dalšího kariérového, odborného a specializovaného vzdělávání a výcviku.“ Prvním krokem pro to stát se profesionálním vojákem, je úspěšné absolvování kurzu základní přípravy, po kterém absolventi složí vojenskou přísahu. Ale tady jejich cesta teprve začíná.