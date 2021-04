Skupina Mňága a Žďorp a Meky Žbirka vystoupí na střeše brněnských trojčat

Přestože hudební festivaly jeden po druhém ruší letošní ročníky a kultura spíš, než že by žila, živoří, kapela Mňága a Žďorp se rozhodla nepodléhat blbé náladě. Hraje jako by vir nebyl. Týden co týden oprašuje texty i akordy písní ze svých čtrnácti studiových alb, aby je na sobotních koncertech zazpívala fanouškům. V rámci Jarní online šňůry už „odjela“ pět koncertů a dalších šest jich má před sebou. Mezi nimi i ten, na který si jako hosta pozvala Mekyho Žbirku, a vystoupí s ním na střeše brněnských trojčat.

Mňága a Žďorp I Fléda I 28.3.2019 | Foto: Fléda Club