Skvělý výkon. Tanečníci TAD crew Ivančice jsou mistry světa

Taneční skupina TAD crew ze SVČ Ivančice se probojovala i letos na mistrovství světa World Dance Championship (WDA). To se konalo 17. až 18. června 2023 v Budapešti. Minulý rok zde vyhrála svůj první titul mistrů světa, tento rok to byla o to větší výzva obhájit, což se podařilo. Podařilo se dokonce získat i více medailí.

Skvělý výkon. Tanečníci TAD crew Ivančice jsou mistry světa | Foto: Aneta Šacherová

Tentokrát se tanečníci vydali s 21 choreografiemi do Maďarska. Mezi nejúspěšnější s titulem mistrů světa patří choreografie Wannabe together a sóla bratrů Šimona a Pavla. Titul vicemistrů získalo duo Violky a Sabinky, duo Lenky a Lujzy a choreografie Fluffy babies. Na třetím medailovém umístění, a tím titulem 2. vicemistrů světa, se umístilo duo Klárka a Kačka, sólo Liliany Šmídové a choreografie Wannabe again. Brněnský Ondráš slaví úspěch na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici Několika dalším tanečníkům uteklo medailové umístění jen o fous, všude se skupina se svými výsledky pohybovala kolem prvních příček. 1. místo, mistři světa - děti, formace Wannabe together (stejné zastoupení tanečníků jako minulý rok)

1. místo, mistr světa - solo děti, Šimon Kalvoda

1. místo, mistr světa - solo junioři, Pavel Dvořák

2. místo - duo mini, Violka a Sabinka

2. místo - duo junioři, Lenka a Lujza

2. místo - mini, formace Fluffy babies

3. místo - duo junioři, Klára a Kačka

3. místo - děti, formace Wannabe again

3. místo - solo děti, Liliana Šmídová „Tento rok byl velmi výjimečný, fyzicky, psychicky i finančně velmi náročný, hlavně ale velmi úspěšný. Taneční skupina TAD crew se ujala velké výzvy a účastnila se během roku tří postupových soutěží - Czech dance tour, Czech dance masters a Taneční skupina roku. Všichni jsou zvědaví, co přinese příští rok a jak se s dalšími výzvami tanečníci i trenéři poperou," okomentovala ročník vedoucí tanečního oddělení SVČ Ivančice Aneta Šacherová.