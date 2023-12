Vánoční prvenství si do své sbírky připsal první prosincový víkend známý Maxijedlík Jaroslav Němec. V Nedvědicích na Brněnsku se zúčastnil tradičních Adventních trhů. V rámci bohatého a vánočně laděného programu připravili letos organizátoři také speciální výzvu. Soutěž v pojídání medových perníčků.

Sladké Vánoce odstartoval Maxijedlík Jarda Němec. Snědl dva talíře perníčků | Foto: Lenka Válková

Vyzvat Jardu Němce si trouflo hned několik odvážlivců. Avšak nenašel se nikdo, kdo by jeho mlsný jazyk zvládl překonat. Maxijedlík to zvládl a opět slavil první místo. „Hrůza a děs. Jedli jsme venku a perníčky byly tvrdé jako kámen. Ještě ted mám odřené hrdlo, ale vyšlo to," okomentoval průběh soutěže Němec.

Akce ale byla podle něj velmi vydařená. A není se čemu divit. Během dne se představila řada umělců. Vystoupil například taneční sbor ze ZUŠ Bystřice nad Pernštejněm, MŠ Doubravník, Pěvecký sbor Labyrint nebo kapela Miroslava Falty ze ZUŠ Tišnov. Na místě lidé měli možnost navštívit více jak 50 prodejních stánků a ochutnat svářák nebo medovinu.