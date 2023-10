Startovné na hlavní závod je 350 korun při registraci online a 400 korun na místě. Startovné na dětské závody jsou zdarma, ovšem sportovně zdatné děti se mohou přihlásit do hlavního závodu. Právě na děti čeká také doprovodný program, a to v podobě sportování na stanovištích.

Trasa hlavního závodu vede po vnějším okruhu parku Lužánky a poběží se 3 kola po 1,6 km. Celková délka závodu je cca 4,8 km. Povrch je zčásti asfaltový a zčásti zpevněná mlatová cesta. Trasa závodu pro děti se běží taky v Lužánkách a měří 0,13 km, 0,4 km a 0,6 km.

Zázemí pro závodníky a výdej startovních balíčků je v tenisovém klubu 4hand, v parku Lužánky.

HARMONOGRAM

10:00 - 11:10 - Výdej startovních balíčků dětského závodu

10:00 - 13:30 - Výdej startovních balíčků hlavního závodu

11:30 - Start dětského závodu, kategorie do 5 let ročníky 2018 a mladší

12:00 - Start dětského závodu, kategorie do 10 let ročníky 2013 – 2017

12:30 - Start dětského závodu, kategorie do 14 let ročníky 2009 – 2012

14:00 - START HLAVNÍHO ZÁVODU

10:00 – 13:30 hod PROGRAM PRO DĚTI