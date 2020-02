Další významná vzdělávací instituce slaví stoleté výročí založení. Po Masarykově a Mendelově univerzitě si kulaté jubileum připomene Gymnázium Slovanské náměstí v brněnském Králově Poli. Oslavy začnou 14. března plesem v Bobycentru.

Gymnázium Slovanské náměstí v Brně | Foto: archiv školy

Letos je to přesně sto let od založení gymnázia a také devadesát let od otevření budovy na Slovanském náměstí 7, kde se škola dodnes nachází. Při přípravě oslav myslíme na naše současné studenty, ale chtěli bychom se také zaměřit na naše absolventy. To oni jsou středobodem naší práce, a právě proto jim chceme oslavy během celého roku věnovat.