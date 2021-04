Ve středu 31. března opustil tento svět jeden ze zakladatelů brněnského rokenrolového hnutí, lídr a klavírista skupiny Rocky Eagles Rostislav Hradecký.

Rostislav Hradecký zemřel ve středu 31. března 2021. | Foto: se souhlasem Jiřího Donné

Narodil se 16. 6. 1940 v Kroměříži, střední školu vystudoval ve Vyškově a VUT v Brně. Na přelomu padesátých a šedesátých let založil rokenrolovou sešlost hudebníků Hajaja a v první polovině desetiletí Big Beat Club. V roce 1965 byl u vzniku regionálně proslavených rokenrolových a rhythm and bluesových Rocky Eagles, aktivních do konce šedesátých let. Mimo své stálé zaměstnání se potom celý aktivní život věnoval progresivní populární hudbě.