Sokolská kapka krve není jen o jednom hromadném odběru. Je to celoroční projekt a vedení České obce sokolské doufá, že do něj zapojí co nejvíce jednot. Mezi rekordmany určitě i letos bude T. J. Sokol Komárov, který se už na sociálních sítích pochlubil tím, že loni měli třiatřicet dárců a jednadevadesát odběrů krve. Hromadným odběrem v Tyršově domě se inspirovali také v sokolové v Nové Bělé, kteří 30. dubna loňského roku darovali krev v ostravské fakultní nemocnici. Této aktivity si velmi ceníme, protože cílem projektu Sokolská kapka krve je omladit dárcovskou základnu.

Sokol spolu v pohybu. Buďte aktivní, zkuste výskoky, šplh nebo překážkovou dráhu

Pokud by někdo chtěl uspořádat hromadný odběr, máme pro něj připravený manuál, co je třeba zařídit a na co nezapomenout.

Zájemci mohou přijít darovat krev do pražského Tyršova domu. Pro odběr je nutné s eregistrovat na e-mailové adrese aberankova@sokol.eu.

Protože jsme si vědomi toho, že ne každý může z různých důvodů darovat krev, oceníme také tentokrát vaše sdílení a podporu. Budeme moc rádi, když nám s šířením povědomí o Sokolské kapce krve a darováním krve jako takové pomůžete nejen uvnitř Sokola, ale i mimo něj.

Chcete vidět, jak hromadný odběr v Tyršově domě vypadal loni a co na něj říkali jeho aktéři? Podívejte se na video.

Zdroj: Youtube

Nesmírně oceňujeme, že se řada členů našeho spolku i příznivci - „nečlenové“ zapojili v loňském roce do sedmého ročníku projektu Sokolská kapka krve. Nyní se účast v loňském ročníku, který byl významně ovlivněn covidovou situací, vyhodnocuje. Výsledky budou zveřejněny v půlce února.

Jiří Reichl

Česká obec sokolská