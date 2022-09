„Tento přehlídkový program reprezentuje naše barvy prostřednictvím taneční složky VUS Ondráš tradičními českými tanci jako skočná, furiant či polka v působivé choreografii Evy Ornstové a Martina Packa. To vše za doprovodu hudební aranže Jaroslava Šípa a Karla Bělohoubka, ve které spojili síly Ústřední hudba Armády České republiky a členové Orchestru lidových nástrojů VUS Ondráš. Diváci festivalu uslyší motivy z děl Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo slavné polky Jaromíra Vejvody Škoda lásky,“ upřesnil Lukáš Bednařík, vedoucí uměleckého úseku VUS Ondráš.

Program obě tělesa již v minulosti předvedla na světoznámém mezinárodním festivalu The Royal Edinburgh Military Tattoo v roce 2018, kde sklidil veliký úspěch. Zhlédlo jej na 200 000 diváků a dostal se také na obrazovky BBC.

Zdroj: Marie Nezbedová

The Netherlands Military Tattoo neboli De Nationale Taptoe je jedinečný třídenní vojenský hudební festival, jehož kořeny sahají až do roku 1953. Za svoji dlouhou existenci se dostal mezi tři nejlepší a nejvýraznější vojenské přehlídky na světě. Show trvá více než dvě hodiny a slibuje divákům rozmanitou hudbu, působivou světelnou podívanou a velkolepé efekty.

Vedle téměř všech nizozemských vojenských orchestrů na festivalu účinkují také další hudební a taneční skupiny, nejrůznější umělci a speciální zahraniční hosté, jako právě VUS Ondráš s Ústřední hudbou AČR nebo The Band of the Irish Guards ze Spojeného království. Za tři dny festival navštíví na 20 000 diváků a představí se 15 orchestrů či souborů s bezmála 657 účinkujícími.

Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna prostřednictvím hudby, zpěvu a tance představuje divákům umělecky stylizovaný folklor. V současnosti jej tvoří orchestr lidových nástrojů, taneční skupina a dívčí sbor. Kromě práce s lidovým materiálem se Ondráš věnuje i přesahům do jiných hudebně-tanečních žánrů a tvoří autorské pořady.

Zdroj: Marie Nezbedová

Ústřední hudba Armády České republiky vrcholovým reprezentativním vojenským hudebním tělesem určeným k propagaci a reprezentaci dobrého jména Armády České republiky na veřejnosti, jakož i prezentaci české kultury v oblasti koncertní dechové hudby, české národní hudby a těch nejvyspělejších tradic české vojenské dechové hudby doma i v zahraničí.

Gabriela Ševčíková