Vánoční koncert Cesta světla skrze hlasy a nástroje Orchestru lidových nástrojů a dívčího sboru nechává rozeznít vánoční příběhy z českých a moravských koled v nevšedních hudebních úpravách známého skladatele Jiřího Slavíka.

Cesta světla je hudební cyklus vyprávějící příběh narození Ježíše Krista a lidových Vánoc. Hudebně vychází především z dobře známých českých a moravských koled, které ve Slavíkově aranžmá dostaly kabát lidové symfonie. Tato sofistikovaná, místy až polyfonní hudba je navíc doplněná o sborové vícehlasy a sólové zpěvy, které společně dotváří celkový dramatický průběh celého příběhu. Posluchače tak čeká barvitá cesta ke Kristovu narození, stejně jako k lidskému pochopení této zázračné události.

„Psaní Cesty světla bylo pro mne několikaměsíčním požehnáním, kdy jsem se mohl představivostí vypravit do bájných časů a nechat na sebe působit příběh, který po dvou tisíciletích stále formuje celou naši kulturu a společnost. S vědomím, že pracuji s materiálem, který většina lidí bude dobře znát, jsem se pokoušel najít takové cesty, které by jej mohly představit v novém světle. Klíčem pro mě byl dramatický vývoj v textech jednotlivých písní, což jsem se snažil podpořit i v hudebních aranžmá. Mým cílem bylo přivést posluchače k novému zamyšlení nad důvěrně známými a zažitými písněmi – co vlastně vyjadřují a co pro nás znamenají. Škála pocitů, které předávají, je hluboká a pestrá zároveň – ať už jde o údiv nad zázračnou událostí, přes vřelou mateřskou lásku, ryzí radost nebo uspokojení těch, kteří trpí,“ prozradil Jiří Slavík.

VUS Ondráš se známým multiinstrumentalistou a skladatelem Jiřím Slavíkem spolupracuje již od roku 2017. Soubor se nejdříve podílel na jeho autorském projektu Mateřština, poté Slavík zaranžoval několik dalších skladeb a především vytvořil hudbu k výročnímu představení kRok za kRokem.

„Po úspěšné premiéře k 65. výročí souboru vznikla již na počátku roku 2020 myšlenka na další pokračování spolupráce, a to hudbou k novému vánočnímu koncertu. Několika lety ověřená vzájemná důvěra nás přivedla k oslovení Jiřího Slavíka stát se také autorem námětu, z něhož pak vzešel samotný název. Bohužel, kvůli covidové pandemii se koncert stal jakýmsi naším vymodleným dítětem, jelikož jsme byli nuceni jeho přípravy protáhnout na dlouhé dva roky. V letošním roce s velkou radostí Cestu světla konečně přinášíme mezi naše diváky a posluchače,“ uvedl vedoucí uměleckého úseku Lukáš Bednařík.

Koncertní provedení Cesty světla v listopadu natočila také Česká televize.