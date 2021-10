„Výstavu pořádá náš spolek Foto-Líšeň ve spolupráci s Kulturním centrem Líšeň. Jde o retrospektivní výběr těch nejlepších snímků, které nasdíleli členové facebookové skupiny Foto - Líšeň za poslední rok v této skupině. Celkem se jedná o osmadvacet velkoformátových černobílých fotografií od dvanácti autorů,“ přibližuje Jana Stross.

K vidění jsou například fotky z New Yorku či Chorvatska, zajímavé portréty lidí i zvířat, momentky z operačního sálu nebo netradiční pohledy na architekturu a krajinu kolem nás.

Facebooková skupina Foto - Líšeň byla založena v srpnu 2015 jako virtualní galerie pro milovníky fotografie, kteří byli, jsou a budou inspirováni krásami Líšně nebo sami z Líšně pocházejí či v ní žijí. Skupina, k dnešnímu dni, čítá přes 820 členů a je aktivní nejen na sociální síti. Organizuje srazy, projekty, soutěže i výstavy. Tato je už druhá a navazuje na venkovní výstavu z roku 2017 "Líšeň našima očima", kde byla zachycena Líšeň z různých úhlů pohledu.

Vernisáž se konala ve 29. září. O hudební doprovod se postaral známý český zpěvák Bohouš Josef. Zájemci mohou fotky spatřit až do 15. prosince v líšeňském Dělňáku na Klajdovské ulici, vždy v pondělí od 16.00 do 18.00, a v úterý a čtvrtky od 17.00 do 19.00. Vystavují: P. Goldman, E. Charalambidu, J. Kaláček, D. Karásek, R. Králová, P. Král, R. Mareš, T. Marzy, J. Stross, L. Svoboda, P. Švehlová a T. Vašíčková.

Jan Spěšný