V pražském kongresovém centru se 3. a 4. 6. 2023 konal 18. mezinárodní Robotický den, akce zaměřená na prezentaci a propagaci robotiky. Jedná se o setkání amatérských konstruktérů robotů, jehož organizaci zajišťují Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a spolek Robonika. Podle tiskové zprávy organizátorů bylo letos do soutěže přihlášeno téměř sto padesát robotů od dvě stě šedesáti soutěžících ze čtyř zemí. Studenti SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská, kteří nejsou na tomto poli žádnými nováčky, odjeli již v pátek do Prahy s velkými očekáváními.

Závěrečná fotografie. | Foto: poskytla Eva Horká

Školní výpravu přitom tvořilo osm týmů se čtrnácti roboty. Zúčastnily se disciplín Roadside Assistance a Toy Clean Up v kategorii Beginner (dálkově řízení robotů) a Advanced (zcela samostatné plnění úkolů roboty). Všechny ostatní disciplíny, ve kterých studenti soutěžili, proběhly pouze v kategorii Advanced.

V disciplíně Bear Rescue měli soutěžící roboti za úkol najít a přivézt na místo startu plyšového medvěda. V disciplíně Toy Clean Up roboti přesouvali barevné kostky na vyhrazená místa. Disciplína Roadside Assistance byla pro studenty hodně obtížná kvůli své rozmanitosti – prostřednictvím robotů se během jedné jízdy plní až pět různých úkolů s velkými nároky na přesnost provedení.

Vida centrum v Brně ovládli roboti. Děti si mohly vyrobit i vlastního

Roboty bylo možné postavit buď z kostiček Lega, nebo částí speciálně vytvořených z různých druhů materiálů. Studentům Sokolské přitom značně pomohl řezací laser umístěný v elektrotechnické laboratoři školy. Studenti poté roboty naprogramovali v jazyce C++. Zajímavostí může být, že i dálkově řízené roboty je, pro správné vyhodnocení signálu, který přichází z ovladače, nutné naprogramovat.

Do kategorie Advanced Sokolská nasadila i tři „seniorské” roboty, které pomohli postavit a naprogramovat absolventi školy i ve spolupráci s DDM Helceletova, pobočka Robotárna. Protože nejsou některé disciplíny omezeny věkem, tak se akce aktivně zúčastnil i hlavní organizátor a garant za školu Mgr. Miroslav Burda. A výsledek pro studenty Sokolské? Tak ten předčil očekávání všech.

Chodník v části brněnské Sokolské: jen úzký koridor, lidé se prodírají mezi auty

Školní výprava opravdu zazářila získáním osmi medailí, a to v disciplíně Toy Clean Up Beginner za 2. místo, v disciplíně Roadside Assistance Beginner za 3. místo, v disciplíně Toy Clean Up Advanced za 1. a 2. místo, v disciplíně Roadside Assistance Advanced za 2. a 3. místo a v disciplíně Bear Rescue za 1. a 2. místo.

Soutěže Robotický den se SPŠ a VOŠ Sokolská, Brno účastní každoročně od roku 2008 (s výjimkou covidové pauzy), ale tolik medailových umístění si školní týmy přivezly poprvé. Škola navíc získala nejvíce medailí ze všech zúčastněných. Je to tedy historický výsledek nejen pro školu, ale i pro celou soutěž.