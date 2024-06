Brněnský tým FC Sparta Brno vyhrál Pohár mládeže FAČR 23/24 (Planeo Cup) v kategorii U9. Jedná se o neoficiální mistrovství, kterého se účastní všechny kluby z celé České republiky. Přes 2 předkola a kvalifikaci se tým ze Sparty Brno dostal na závěrečný turnaj TOP 24 týmů. Za celý turnaj neprohráli a zaslouženě se stali mistry České Republiky v kategorii U9

Sparta Brno se radovala z triumfu. Malí fotbalisté si přivezli zlaté medaile | Foto: Josef Štěpán

Výsledné pořadí bylo: 1. FC Sparta Brno

2. AC Sparta Praha

3. SK Sigma Olomouc

Turnaj se uskutečnil poslední květnový víkend v Lázních Bohdaneč. „Připravovali jsme se po celé jaro, byl to pro nás vrchol této sezony a opravdu se nám povedl na jedničku," dodává trenér Luďěk Potáček

Ten také dodává, že v týmu měli rozdělené role i jako trenéři bez kterých by to určitě nešlo. Jak Petr Sýkora, tak i náš nováček a začínající trenér Milan Jedlička odvedli úžasnou práci. „Naše hra byla od začátku až do konce opravdu odpracovaná. Kluci v každém zápase nechali všechno a táhli za jeden provaz. Od soupeřů a především jejich trenérů se na naše borce snášela jenom samá chvála za obrovské nasazení až do konce každého zápasu. Bylo vidět, že chtějí a jdou si za vítězstvím – to je potom radost s kluky pracovat," uzavírá trenér.

