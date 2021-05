Spíte málo, budíte se v noci a cítíte se unavení? Kvalitní spánek je důležitý

Dobrý a kvalitní spánek je neuvěřitelně důležitý pro naše zdraví. Vlastně je to stejně důležité jako jíst zdravě a cvičit. Bohužel je toho hodně, co může zasahovat do přirozených spánkových vzorců. Lidé dnes spí méně než v minulosti a snížila se i kvalita spánku. Špatný spánek může způsobit i přibíraní na váze.

Imunitní systém výrazně zlepšuje vydatný spánek. | Foto: Shutterstock