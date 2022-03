Splněný sen. Česká modelka vyhrála světovou soutěž Top Model of the World

Do světa krásných dívek nás pozval fotograf Honza Král. Rodačka z Karviné Natálie Kočendová vyhrála mezinárodní soutěž Top Model of the World 2022. V Egyptě zabodovala mezi šedesáti krasavicemi z celého světa. Porotce uchvátila a posbírala dokonce ještě další dva doprovodné tituly. Děkujeme za fotografie a příspěvek.

Natálie Kočendová si ze světové soutěže Top Model of the World, která se konala v Egyptě, odvezla několik cen | Foto: Honza Král