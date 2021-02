V loňském roce se pod záštitou volnočasového a enviromentálního spolku Envik uskutečnil Solidární projekt Vzájemná inkluze mezi zrakově postiženými a vidícími v rámci programu Evropského sboru solidarity. Projekt měl za úkol začlenit lidi se zrakovým postižením do aktivit mezi osoby bez zdravotního omezení, a zároveň se snažil vidícím přiblížit jejich život a ukázat cesty vzájemné pomoci.

Lidé poznávají, jaký je svět nevidomých. Nalévání vody poslepu. | Foto: archiv pořadatelů

Nevidomí se setkávali s vidícími u koní ve volnočasovém areálu spolku, kde se společně o koně starali a jezdili na nich. Proběhlo také několik Besed ze života nevidomých, kde přímo nevidící seznamovali veřejnost s tím, jak nevidomí vnímají svět, jak se pohybují ve venkovním prostředí, jaké pomůcky používají či jak jim poskytnout účinnou pomoc. Vyvrcholením projektu byla potom akce Zkus to ve tmě, na které jsme pro veřejnost spolu s nevidomými připravili několik stanovišť, na kterých si mohli vyzkoušet, jaké je to být chvíli bez pomoci zraku. A co si mohli návštěvníci na jednotlivých stanovištích vyzkoušet? Čekalo je například nalévání vody poslepu pomocí detektoru hladiny vody, kteří nevidomí používají, aby si bezpečně dokázali například zalít čaj či napustit vodu do sklenice.