O víkendu jsem vyrazil na předjarní procházku lednickým okruhem. Byl to třiadvacet kilometrů dlouhý výlet z Břeclav na Janohrad a odtud lednickým parkem přes Nový dvůr zpátky do Břeclavi. Měl jsem štěstí, že hned při vstupu do parku mě přivítaly srnky , další pak polomáčená byla na ostrově. U Nového dvoru jsem potkal zas luňáka.