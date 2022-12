Za mých studentských let byla informovanost jednodušší. Stačil velký popsaný papír. Teď máme na vše displeje. Ty je nutno přeprogramovat. To se Českým drahám nedaří. Takže na displeji na Brno hlavní nádraží je cíl výlukového autobusu Blansko, ale autobus jede do Rájce-Jestřebí, kde čeká vlak. Na autobusu je také nápis Blansko, i když jede dál. A melodický hlas nabádá cestující v Blansku k vystoupení.

Méně znamená více. Když nejsou lidé na přeprogramování, nejsou ani na vytištění několika papírů s informacemi?

Zmatek je i v místech odjezdu autobusů z Brna a navazujících vlaků. Autobusy Brno - Rájec-Jestřebí odjíždějí ze starého autobusového nádraží Benešova ulice. Výlukový jízdní řád Českých drah uváděl odjezd z Brno – Beneš.ul. Grand, což je naproti. IDOS uvádí autobus z Brno hlavní nádraží (do Blanska) Dle CG tranzit jezdí rychlík z Brna Králova Pole do Blanska a další rychlík z Blanska dál.

Ještěže už výluka končí a snad i zmatky. Možná se dočkáme i toho, že se z Brna dostaneme severním směrem i po 22. hodině.

Jiří Trhlík