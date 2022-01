Nová tradice se ujímá v Jiřicích u Miroslavi. Závěr roku tam milovníci a majitelé traktorů rozličných velikostí a kubatur podruhé oslavili spanilou jízdou. Děkujeme Monice Cihlové a Kláře Jírové za krásné fotky.

Ze silvestrovské spanilé jízdy traktorů v Jřicích u Miroslavi. | Foto: Moinika Cihlová a Klára Jírová

Na počátku byl spontánní nápad, ze kterého v Jiřicích vzniká nová tradice. "První ročník vznikl v roce 2019 dnů před Silvestrem. Byl to nápad místního majitele sbírky traktorů. Hned jsme se toho chopili a na Silvestra v poledne Jiřícemi projela spanilá jízda osmnácti traktorů," uvedla jedna z organizátorek Jaroslava Hladíková. Loni se kvůli přísným pandemickým opatřením setkání konat nemohlo. O to více se majitelé a milovníci traktorů těšili na letošního Silvestra. "Tentokrát vyjelo osmadvacet strojů z Jiřic i okolí. Až nás překvapilo, kolik se přišlo podívat lidí, byla to pro ně příležitost se potkat a popřát si do nového roku," dodala Hladíková.