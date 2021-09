Vydejte se s námi na putování po magických místech mezi Malhostovicemi, Čebínem, Kuřimí a Lipůvkou po červené a zelené turistické trase.

Přírodní památka Malhostovické kopečky zahrnují Malhostovické pecky i území Drásovského kopečku. | Foto: Jiří Pernica

Čekají vás Malhostovické kopečky, zejména velká skála v polích, malá Pálava zvaná Malhostovická pecka a překrásná skalní brána, jakoby brána do jiné dimenze či do pravěku. To vše v režii Matky přírody a vápence a slepenco - vápence.