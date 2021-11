Náš juniorský windsurfařský tým zaznamenal i další skvělé výsledky. David Drda (TJ Delfín Jablonec) byl v kategorii U-17 chlapci devátý, Alex Lojínová (TJ Delfín Jablonec) v kategorii dívek U-15 třináctá.

Lago di Garda ukázala všechny podzimní tváře – to znamená brzké ranní vstávání, velmi silný severní vítr, odpolední teplejší vítr, ale slabší, takže se za týden mistrovství světa vystřídaly všechny podmínky. Celý tým našich mladých windsurfařů pod vedením trenéra Milana Hájka prokázal neuvěřitelnou připravenost a skvělé výkony.

Češky se od počátku závodu pohybovaly na předních místech, Kristýna Chalupníková dlouho držela vedení. Závěr závodu byl pro ni nesmírně dramatický. Kristýna Chalupníková, mistryně Evropy z Tallinnu, byla na startu poslední rozjížďky totiž sražena jinou soupeřkou a startovala z posledního místa. Aby udržela medailovou pozici, musela napnout všechny síly. „Byla jsem hodně nervózní, bála jsem se, že to nevyjde a že celá práce bude k ničemu. Ale řekla jsem si, že do toho musím jít naplno a doufala jsem, že to vyjde,“ uvedla. „Nyní se chci věnovat olympijskému iQFoilu, chci natrénovat co nejvíc, abych mohla stejně jako na Technu 293 bojovat s těmi nejlepšími,“ prozradila své plány do budoucna.

Po hořkém čtvrtém místě z mistrovství Evropy v Tallinnu přišel titul mistryně světa. Obrovská euforie a velká radost pro všechny fanoušky českého windsurfingu a jachtingu. Nela Sadílková skončila s obrovským náskokem před svými soupeřkami: „Stále tomu nemůžu uvěřit, že se to povedlo. Závodní týden byl hrozně náročný a dlouhý, odpočítávala jsem hodiny, kdy už to konečně skončí a zakončila jsem závod vítězstvím v poslední rozjížďce. To byl nádherný pocit!“ Nela Sadílková bude na Technu 293 pokračovat i v příštím roce, takže se máme na co těšit!

Jen málo chybělo, aby stupně vítězů v kategorii dívek U-17 byly celé v českých barvách. Na čtvrtém místě skončila ještě Kristýna Piňosová.

„Tento závod byl zakončením mé rok a půl dlouhé práce s týmem a nejen medaile, ale i skvělé další výsledky ukazují, že tento tým má skvělé vyhlídky i do budoucna. A já věřím, že podobné úspěchy budeme slavit i příští rok. A budu rád, když holky přestoupí stejně úspěšně i na olympijský iQFoil,“ zhodnotil trenér Milan Hájek.

Historický úspěch českého windsurfingu ukázal velkou naději pro příští olympijské hry. Ve třídě iQFoil máme nejen možnost se úspěšně na olympiádu kvalifikovat, ale také zajet skvělý výsledek. Tým českých windsurfařek je neuvěřitelně silný a celý svět nám jej závidí.

Eva Skořepová