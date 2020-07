Dvanáctiletý Tomáš Trnečka ze Švábenic na Vyškovsku zvítězil ve hře Tajuplná cesta. V programu na výuku finanční gramotnosti pro žáky a studenty do 18 let porazil přes 11 tisíc konkurentů. Pomyslnou druhou příčku obsadil stejně starý Patrik Nádvorník z Brna.

Tajuplná cesta je napínavá počítačová hra, která teenagerům pomáhá osvojit si základní znalosti o hospodaření. Svým obsahem odpovídá tomu, co by mladí lidé měli o světě financí vědět. Učí je se v něm pohybovat, vysvětluje pojmy a upozorňuje na nástrahy, s nimiž se mohou setkat. A to vše formou, která děti zaujme.

MARTA VOKURKOVÁ