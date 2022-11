„O Krtkovi jsem se poprvé dozvěděl od kamaráda Martina, jehož tatínek nadaci založil. Spolu s Marťou jsme vyrůstali a jako malí kluci si hráli na různé hrdiny. Jak to tak bývá, Martin šel v taťkových šlépějích, je z něj doktor a je opravdovým hrdinou, co zachraňuje lidské životy. Já jsem jenom muzikant. Ale o to víc jsem vděčný za příležitost spolu s klukama z kapely pomoct svou hudbou dobré věci, něčemu, co dává velký smysl a aspoň malým dílem pomoci hrdinům, dětem a jejich lékařům, v jejich obdivuhodném boji proti strašnému nepříteli,“ říká frontman účinkující kapely Ghost of You Tomáš Novohradský.