Za 9 let již téměř 400 studentů Obchodní akademie a vyšší odborné školy Brno na Kotlářské využilo jedinečnou šanci zúčastnit se těchto stáží, které jsou pro studenty všech oborů školy. Veškeré náklady jsou hrazeny Evropskou Unií v rámci programu Erasmus+. Po celou dobu stáže poskytují studentům podporu dva doprovodní vyučující - Ing. Olga Koudelková a Mgr. Martina Lojdová.

Studenti Obchodní akademie a VOŠ Kotlářská opět na stáži Erasmu v Dublinu | Foto: Olga Koudelková

„Je to obrovská zkušenost, kde naberete spoustu dovedností, získáte krásné vzpomínky a zážitky a poznáte nové lidi. Dalo mi to hodně a určitě bych to doporučila všem, kteří mají tuto možnost,“ říkáý studentka Jedličková.

Stáže zahrnují práci ve firmě, získávání nových odborných znalostí a dovedností a uplatňování stávajících v praxi, ubytování v hostitelské rodině, poznávání Dublinu i okolí, odpolední procházky na pobřeží, víkendové výlety, komunikaci v cizojazyčném prostředí i získání nových přátel.

Nejlepší bude předat slovo některým stážistům: „Stáž mě uchvátila, Dublin je krásné město. Klidně bych si celé dva týdny zopakoval, nebo zde zůstal o měsíc déle. V práci jsem si vyzkoušel všechny účetnické dovednosti. Odjíždím se spoustou zkušeností, které mě posunou dál v kariéře. Kultura mi přišla velice zajímavá a bohatá, Irové na ní opravdu hodně dbají. Starala se o nás paní v hostitelské rodině, která vařila naprosto dokonale, a pobyt bych přirovnal k hotelu. Jsem rád, že jsem se mohl účastnit tak skvělé zkušenosti. Určitě ji doporučím ostatním studentům.“ (D. Klimeš) „Měla jsem možnost vyzkoušet si pracovat v právním prostředí, což mi pomůže s výběrem oboru na vysokou školu. Svůj volný čas jsem aktivně věnovala poznávání a objevování a užila jsem si to, jak nejlépe jsem mohla.“ (M. Jonášová) „Svou stáž v Irsku bych ráda popsala slovem, které velice ráda používala moje supervizorka. Zkrátka LOVELY. Pro mě to bylo takové velice příjemné vržení do reality dospělého člověka, okořeněné atmosférou úplně cizího prostředí. Bylo krásné objevovat veškeré rozdíly, a pak zase na druhou stranu vidět, co máme společné.“ (L. Martínková) „Bylo to období, kdy jsem každý den zažila něco jiného. Dva týdny pro mě byly neskutečný zážitek a zároveň užitečná zkušenost. Dublin a jeho okolí je krásné a každý den jsem poznala jinou část tohoto města. Ani bych neřekla, že jsem tu strávila dva týdny, všechno uteklo strašně rychle. Jsem vděčná za tuto zkušenost.“ (L. Molnárová) „Pobyt v Dublinu byl více než jen stáž – bylo to dobrodružství plné nových zkušeností a nezapomenutelných okamžiků.“ (E. Bartošková)

Stážisté obdrželi na závěr pobytu mezinárodně uznávaný certifikát Europass Mobility i reference od zaměstnavatelů, což jim v budoucnosti poskytne velkou výhodu na trhu práce. Mnohé z nich tato stáž motivovala, aby uvažovali o dalším studiu a práci v zahraničí.

Účastníci stáže vzorně reprezentovali školu, ale akce by se nemohla uskutečnit bez výborné odborné přípravy stážistů ze strany vyučujících a bez podpory projektu ze strany pana ředitele Ing. Mgr. Lukáše Zouhara a celého vedení školy. Všem děkujeme a těšíme se na výjezd na Maltu v říjnu!