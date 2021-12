Praktické zkušenosti ze zahraničí pro ně bude znamenat velkou konkurenční výhodu při hledání práce. Účast na praxi je doložena mezinárodně platným certifikátem Europass Mobility, který poskytne potenciálnímu zaměstnavateli (případně vysoké škole) podrobné informace o stáži ve firmě, dovednostech a schopnostech, které si stážisté osvojili. Studenty navštěvovali doprovodní vyučující, kteří studentům po celou dobu stáže poskytovali podporu, pomáhali řešit problémy a organizovali společný víkendový program. Stážisté se proto nemuseli obávat jakýchkoliv potíží.

Vyjet do irského Dublinu byla skvělá zkušenost, shodují se studenti z Brna

A jak byli stážisté spokojeni? „Práce v Carey Solicitors mne velmi bavila. Kolegové byli úžasní a pomohli mi, kdykoliv jsem něco potřebovala. Byla to pro mne skvělá zkušenost, protože se chci v budoucnu stát právničkou. (N. Vašíčková) „Co se týče jazyka, mluvte co nejvíce, ptejte se a zajímejte se o druhé, i když Vaše angličtina není úplně dokonalá. Každý je velmi trpělivý, takže se nebojte komunikovat.“ (A. Hánová) „Neočekávala jsem, že naše „maminka“ v hostitelské rodině bude tak srdečná a tolik si s námi bude povídat. Její celá rodina byla skvělá. Přeji každému, aby měl tak dobrou hostitelskou rodinu jako já. Ta příjemná atmosféra mi bude chybět.“ (G. Svobodová) „V rodině jsme strávili jen dva týdny, ale cítil jsem se, jako bych našel druhý domov.“ (T. Konečný) „Dublin je krásné město. Je tam hodně zajímavých muzeí, galerií, parků a soch, které stojí za zhlédnutí. Doporučuji pivovar Guinness, Phoenix Park a místní hospůdky. Bude se mi po Dublinu stýskat.“ (L. Štajnarová) „Nejhezčí místo, které jsme navštívili, bylo pobřežní městečko Howth. Dá se tam snadno dostat vlakem z centra. Dva majáky, pláž i přilehlé uličky jsou okouzlující a opravdu fotogenické.“ (H. Komínová) „Doporučuji tradiční irskou hospůdku, nejlépe s hudbou a ochutnáním tradičního piva. Procházkami ve městě byste mohli strávit celé hodiny a stále najdete nové věci, které u nás nejsou obvyklé.“ (T. Konečný)

Účastníci stáže vzorně reprezentovali školu, ale akce by se nemohla uskutečnit bez výborné odborné přípravy stážistů ze strany vyučujících a bez podpory projektu ze strany vedení školy. Všem děkujeme a těšíme se na výjezd v květnu!

O projektu: Projekt 2020-1-CZ01-KA102-077198, Erasmus+ KA1. Veškeré náklady na stáž byly hrazeny Evropskou Unií. Plánovaní účastníci: 38 studentů 2. a 3. ročníků střední školy a 3. ročníků VOŠ Seznam účastníků stáže v prosinci 2021: Lucie Němcová (2. C), Lenka Štajnarová (3. A), Monika Smějová (3. A), Kateřina Bělohlávková (3. A), Gabriela Svobodová (3. B), Jana Vinklárková (3. D), Edita Malcovská (3. D), Hana Komínová (3. C), Agáta Hánová (3. C), Lenka Roušarová (3. C), Nikola Vašíčková (3. C), Tereza Plachá (3. C), Petr Pospíšil (3. L), Tomáš Konečný (3. L), Michal Bělehrad (3. L), Kristýna Hráčková (3. L), Eliška Vévodová (3. K), Karolína Pustějovská (3. EP), Tereza Coufalová (3. ZO) Manažerky projektu a současně doprovázející vyučující: Mgr. Martina Lojdová, Ing. Olga Koudelková

Olga Koudelková

Obchodní akademie a VOŠ Kotlářská, Brno