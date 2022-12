Za 8 let již více než 300 studentů Obchodní akademie a vyšší odborné školy Brno na Kotlářské využilo jedinečnou šanci zúčastnit se těchto stáží, které jsou pro studenty všech oborů školy. Veškeré náklady (letecká doprava, ubytování i strava) jsou hrazeny Evropskou Unií v rámci programu Erasmus+. Po celou dobu stáže poskytují studentům podporu dva doprovodní vyučující (Martina Lojdová a Olga Koudelková).

A co stáže zahrnují? Práci ve firmě, získávání nových odborných znalostí a dovedností a uplatňování stávajících v praxi, ubytování v hostitelské rodině, poznávání Dublinu i okolí, odpolední procházky na pobřeží, víkendové výlety, komunikaci v cizojazyčném prostředí, získání nových přátel,…

Nejlepší bude předat slovo některým stážistům: „Stáž pro mne byla obrovským přínosem. Přesvědčila mne o tom, že se nemusím bát vycestovat do zahraničí na nějakou dobu, ať už v rámci školy, nebo praxe. Zlepšila jsem si své komunikační a jazykové dovednosti. Jsem více samostatná, zodpovědná, dokážu si více věřit a celkově jsem neskutečně vděčná za tuto zkušenost a možnost být na stáži v Irsku. Otevřelo mi to nové obzory i možnosti.“ (K. Hyclová)

„Z mého pohledu se tato stáž velmi povedla. Hned po příletu nás čekala hostitelská rodina s otevřenou náručí. Druhý den mé obavy z nadřízeného vyprchaly poté, co jsem s ním promluvila. Byla jsem tak nadšená, že mi oba týdny utekly jako voda.“ (A. Štorová)

„Stáž mi otevřela oči a přiměla mne přemýšlet o budoucím studiu či práci v zahraničí. Do Dublinu bych se ráda zase vrátila.“ (N. Cinciová).

„Tato stáž mi pomohla jak v momentální chvíli, tak i v mém budoucím životě. Umět se spoléhat sám na sebe je důležitá věc, kterou jsem si mohl během stáže vylepšit.“ (P. Vodička)

„Stáž se mi stala obrovským přínosem nových informací. Vyzkoušet si žít a pracovat na dva týdny v cizí zemi bylo neuvěřitelně zajímavé. Podpořilo to mé rozhodnutí dále studovat v zahraničí. Poznali jsme novou zemi, ale hlavně lidi, kteří v ní žijí, a to zejména díky pobytu v rodinách a zkušenostem z firmy. Stáž celkově proběhla v pořádku, všechno bylo dobře zorganizované. Kdykoliv se objevily problémy, všechno se během chvíle vyřešilo. Během dvou týdnů v Dublinu to vypadalo, že nám krásně naplánovali i počasí…“ (V. Mildnerová)

Stážisté obdrželi na závěr pobytu mezinárodně uznávaný certifikát Europass Mobility i reference od zaměstnavatelů, což jim v budoucnosti poskytne velkou výhodu na trhu práce. Mnohé z nich tato stáž motivovala, aby uvažovali o dalším studiu a práci v zahraničí. Účastníci stáže vzorně reprezentovali školu, ale akce by se nemohla uskutečnit bez výborné odborné přípravy stážistů ze strany vyučujících a bez podpory projektu ze strany vedení školy, zejména ředitele Lukáše Zouhara. Všem děkujeme a těšíme se na výjezd v dubnu! Veškeré náklady na stáž byly hrazeny Evropskou unií.

Olga Koudelková