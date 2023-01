Příběh sleduje osudy jejího provozu z perspektivy tria vystupujících zpěvaček Lily, Rosalie a Violety, pro které jsou vystupování na jevišti, swingová muzika a muži zásadní životní vášní. Swingové nadšení však naruší události související s únorovým převratem 1948 a nastupující komunistická garnitura, pro kterou jsou americký jazz i swing ideologickým nepřítelem, který vůbec nezapadá do představ o „správné“ hudbě pro pracující lid. Tři zpěvačky se v této nesnadné době nevzdávají svých snů a touhy naleznout štěstí.

Autor námětu a scénáře, který je současně dramaturgem inscenace i pedagogem na JAMU, Pavel Trtílek, vypráví příběh milostných avantýr, nečekaných zvratů, až téměř detektivních zápletek v doprovodu nespoutaného rytmu, swingového tance a dvou desítek slavných swingových písní, jako například Dívka k rytmu zrozená, Bláznivý den, Má láska je jazz, Sjezd swingařů, Bloudění v rytmu, Hm hm, Telefonní fox, Recept na náladu, Honba za písničkou a řady dalších.

„O swingu jsem skoro nic nevěděl do doby, než mě vedoucí muzikálového ateliéru Sylva Talpová oslovila, jestli bych pro její absolventský ročník napsal scénář k inscenaci o swingu. Nejdřív se mi do toho moc nechtělo, protože jsem měl stereotypní představu o swingu jako o hudbě určené hlavně pro snobské publikum. Brzo jsem ale zjistil, že swingová éra byla jednou z prvních generačních revolt, jak o tom ostatně píšu v programu k inscenaci. Český swing 30. a 40. let je fenomenální záležitostí a díky Sylvě Talpové jsem se stal velkým příznivcem tohoto žánru, který se projevoval nejen v hudbě a tanci, ale taky v unikátním životním stylu,“ říká k volbě látky a námětu Trtílek, který se postaral i o hudební dramaturgii představení.

Hudební složku muzikálu zastane naživo hrající swingový orchestr tvořený studentkami a studenty Hudební fakulty JAMU, který zajistí správný tep synkopového srdce inscenace. S choreografii představení tvůrcům pomáhali swingaři a swingerky ze soukromé brněnské taneční školy Swing Wings.

Režie se ujal absolvent činoherní režie na JAMU Michal Sopuch, přinášející zkušenosti například ze zlínského Divadla Scéna či brněnského Divadla Radost, a který s Trtílkem spolupracoval už při působení v divadlech Polárka nebo Radost.

„Pro mě bylo nejdůležitější odvyprávět silný a zajímavý příběh na jevišti. Děkuji paní Talpové a panu Trtílkovi za přizvání do inscenačního týmu. Zjistil jsem, že swing je tak trochu pradědečkem punku. Tím, že v sobě nese revoltu. A velice si vážím setkání se skvělými studenty muzikálového herectví.“ uvádí k režijnímu pojetí muzikálu Sopuch.

Diváci se tak mohou těšit na představení s prvky humoru, ale i napětí, které bude naplněné svižnými, energickými i pomalejšími swingovými písněmi a tanečními vystoupeními s prvky stepu.

Vstupenky na některou z repríz si mohou zájemci opatřit na GoOut Brno.

Představení má přes dvě hodiny s dvacetiminutovou přestávkou.

Radoslav Pospíchal