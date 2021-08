Šup do vody. Žebětínský rybník láká k výletům. Chladné vlny osvěží i chlupáče

Čtenář reportér





Léto se dávno překlopilo do druhé poloviny, rána i večery jsou chladnější. O to příjemnější jsou ale vycházky a výlety do přírody. O své fotky z okolí Žebětínského rybníka se podělila paní Eva Pipalová, které děkujeme.

Žěbětínský rybník je oblíbeným cílem výletů a vycházek. | Foto: Eva Pipalová