Víkendový lednový podvečer na na pláži vranovské přehrady. Zašla jsem si tam pro trochu barev do snů. Potkala jsem jen pár lidiček na pozdní procházce, vlnky na vodě, ticho a klid. A u lávky otevřený stánek s občerstvením! Chuť na svařáček jsem jako zodpovědný řidič zahnala, ale kelímek s teplým nápojem, co hřeje nejdřív v rukou a pak v bříšku, jsem si odsud přece odnesla.Výrazně snížená hladina byla na focení ideální, pláž byla díky tomu obrovská. Tiché barevné vlnění jsem si užívala až do tmy.