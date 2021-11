Slavnostní přípitek martinským vínem na valtickém náměstí tentokrát zabezpečilo Valtické Podzemí (ANNOVÍNO Lednice), cimbálová muzika DUR, víno požehnal farář Mons. Dr. Karel Janoušek, přípitek pronesl valtický starosta Pavel Trojan. Nechyběla dobrá nálada ani něco k zakousnutí.

V Mikulově zahájil příjezd družiny svatého Martina na náměstí slavnosti, které potrvají do neděle. V pátek ve čtyři odpoledne je na pořadu žehnání vín letošního ročníku v Gajdošově sále na zámku. Od pátku do neděle bude na zámku v kongresovém sále také otevřený košt mladých vín mikulovské podoblasti. Otevřeno je vždy od jedenácti dopoledne do deseti večer. Na náměstí bude v sobotu i neděli svatomartinský jarmark s vystoupeními kapel.