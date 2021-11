Světová premiéra skladby Michala Nejtka na objednávku Filharmonie Brno. Původně měla zaznít loni v červnu, ale posluchači se jí dočkají až teď, ve čtvrtek a v pátek na koncertech v Besedním domě. Její název The Basement Sketches, tedy Sklepní skici, evokuje spojení Sklepních prací Egona Bondyho a Španělských skic Milese Daviese. „Ani jedno však nebylo inspirací, i když mám obě díla rád. Proč tedy tento název? Snad proto, že mne baví dívat se na načrtnutý, naskicovaný materiál jaksi z podhledu, ze suterénu, z blízkosti, která leccos vyjeví, každý detail, svrchu přehlédnutelný,“ uvedl Nejtek ke své skladbě, jež vznikla na popud šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese.

Michal Nejtek | Foto: Tomáš Vodňanský

The Basement Sketches jsou pětivětým celkem s důležitým partem klavíru, který Nejtek napsal pro Nikol Bókovou. „Part se většinou drží not, aby v polovině skladby náhle začal improvizovat na předchozí materiál – jako by remixoval odeznělou hudbu. Od tohoto momentu se začínají vracet v různých konstelacích a variantách již použité motivy, skladba se vrací sama k sobě, na začátek – ale konec je přesto jiný,“ doplnil Nejtek. Ten s Filharmonií Brno spolupracoval například již v roce 2014, kdy pro ni vytvořil orchestrální aranžmá alba Co znamená věsti koně skupiny The Plastic People of the Universe. Filharmonici ho spolu s undergroundovou skupinou od té doby úspěšně provedli mnohokrát, naposledy například v sobotu v broumovském klášteře.