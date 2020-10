Trávíte víkend na zahrdádce? I když už přišel podzim a jeho plískanice, mnoho zahrad ještě září nádhernými barvami. Svoje fotky nám poslala čtenářka Zuzana Vlčková z Vrbovce na Znojemsku. Pochlubte se také a pošlete nám obrázky a pár slov k vašim podzimním zahradám na redakce.brnensky@denik.cz

Rozkvetlá zahrada Vlčkových ve Vrbovci. | Foto: Zuzana Vlčková

Posílám nějaké fotky toho, co nám aktuálně kvete. Bohužel, okolí domu je ve fázi rozsáhlé rekonstrukce, tak to není úplně ono, ale i tak je na co se dívat.