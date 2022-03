Pot, dřina i důlní vozíky. Podívejte se na skrytou krásu zatopeného lomu u Telče

Vysočina je krajem zatopených lomů. Najdete je doslova na každém kroku. Podívejte se na to, jak to zhruba před rokem vypadalo v jednom z nich. V Mysleticích u Telče. Není to tak dávno, co tam dělníci dřeli do úmoru. Za autentické fotografie z místa děkujeme Zuzaně Musilové.

Zatopený lom v Mysleticích u Telče. Opuštěný lom dokonce láká ke koupání. | Foto: Zuzana Musilová