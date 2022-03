Tango s medvědem: Doba masopustů patřila zelenáčům i rozpustilým smrtkám

Fašank neboli masopust či ostatky je jedním z nejoblíbenějších výročních obyčejů, jenž se koná mezi Vánocemi a Velikonocemi, zhruba od poloviny února do počátku března. V tomto období lidé slaví a hodují. Nechybí průvod masek, na mnoha místech se pořádají zabíjačky a taneční zábavy. Lidé v Šebrově a Svaté Kateřině na Blanensku se v rozmezí let 2012 - 2020 při masopustech neváhali obléct do kostýmu Pata a Mata, Bílé paní, Obelixe či Červené Karkulky. Děkujeme paní Janě Bojanovské za poskytnutí fotografií.

Masopustní veselí v Šebrově - Svaté Kateřině. | Foto: Se souhlasem Jany Bojanovské.