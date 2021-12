Tip na divadlo: Cestu do Vánoc podniknou díky Loutkám v nemocnici. V Radosti

Velké vyřezávané marionety, loutky javajkového typu, originální maňásci ve spojení s herci na scéně, působivá scénografie využívající vitráže, zpěv tradičních koled i nových vánočních písní a především stále aktuální příběhy o stvoření světa a narození Ježíše s přesahy do současnosti… to jsou lákadla nového rodinného představení Cesta do Vánoc.

Soubor Loutky v nemocnici přiváží 17. prosince do brněnského Divadla Radost výpravné loutkové představení Cesta do Vánoc. | Foto: Vojta Brtnický