Petr je jeden ze zakladatelů a hráčů Prague Cello Quartet, byl tvůrcem vyprodaných Happy a Broadway tour. Vystudoval violoncello v Bostonu, v USA, vyhrál rozhlasovou soutěž Českého rozhlasu a jako sólista koncertoval už téměř se všemi českými orchestry.

Zdroj: Youtube

Na tomto turné se můžete už teď začít těšit především na písně Viva la Vida, Have Yourself a Merry Little Christmas, Shallow, The Christmas Song, Anděl Páně - Modlitba, Bohemian Rhapsody, Jingle Bells, Let It Snow a mnoho dalších.

Srdečně zveme na vánoční koncert Petra Špačka a jeho bandu. V Brně se koná koncert v pátek 17. prosince v sedm hodin večer v Sono Centru.

Vstupenky koupí zájemci zde.

Eva Špačková