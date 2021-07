Kam s dětmi na zajímavý výlet o prázdninách? Náš čtenář, pan Jiří Pernica, má jasno. S rodinou navštívil Boskovice na sousedním Blanensku, a nedaleký Borotín. Děkujeme mu za dnešní článek.

Při výletech po Boskovicku turisté rádi navštěvují i Borotín, kde se nachází vyhlášené arboretum. | Foto: Jiří Pernica

Do Borotína nás to táhlo zejména kvůli místnímu vyhlášenému arboretu a do Boskovic jezdíme pravidelně a moc rádi.