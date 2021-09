Koncem srpna fialovým kobercům levandule už sice odzvonilo, ale když vám aspoň trochu přeje počasí, můžete se pohodlně usadit do lehátka, osvěžit se výbornou levandulovou limonádou a kochat se výhledem na Pálavu.

I na sklonku prázdnin si mohou milovníci výletů i výhledů na Pálavu, co snad nikdy neomrzí, vydat na Břeclavsko. Za fotografie děkujeme Petře Jandové Dittrichové z Rousínova.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.