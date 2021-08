V zámeckém parku je nainstalováno měkolik velkých ocelových objektů určených pro zásadní změnu duševní a fyzické kondice. „Je známo, že lidský organismus potřebuje železo, tady budete mít jedinečnou příležitost. Můžete se ho dotýkat, můžete ho objímat stejně jako stromy v parku. Můžete si snít své příběhy a hledat nové názvy prostřednictvím vystavených děl. Máte zde naprostou svobodu myšlení a léčby,“ uvedl kastelán zámku Marek Buš.

Motto: "Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné." Hippokratés

Na obou nádvořích zámku je subtilnější kovářská tvorba. Zde se mohou návštěvníci - pacienti setkávat a meditovat s Tasovského tvorbou inspirovanou přírodou a běžnými životními příběhy. Na vnitřním nádvoří pak dá autor možnost částečně vyléčeným hledat sama sebe. Okolo renesanční fontány bude instalováno 12 znamení zvěrokruhu a zde tak budou všichni moci kriticky i nekriticky nahlédnout do svých vlastních osobností.

Výstava v parku i na obou nádvořích bude volně přístupná denně mimo pondělí v návštěvní době zámku od devíti do pěti hodin.