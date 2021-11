Na tradiční Svatomartinské konferenci, kterou ve dnech 9. a 10 listopadu již počtrnácté zorganizoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, vystoupil se svým příspěvkem z oblasti významné tržní síly prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Ve svém příspěvku Prouza poděkoval antimonopolnímu úřadu za to, že nevystupuje pouze v roli represivního orgánu, ale poskytuje také konzultační a metodickou podporu. Připomněl, že se připravuje novela zákona o významné tržní síle, který vždy vyvolával řadu negativních emocí. Zdůraznil, že konečně budeme do českého právního řádu převádět evropskou směrnici, která mluví ne o významné tržní síle, ale o nekalých praktikách, a dívá se konečně na celý řetězec od prvního zemědělce až po obchod. Do té doby řešil zákon pouze vztah dodavatel potravin versus obchod. Podle Prouzy klíčové bude to, že v zákoně bude naprosto jasně stanoveno, co představuje konkrétní nekalé praktiky. Bude v něm naprosto jasně řečeno, co se nesmí a co se naopak může.