Z agitace recese. Zavzpomínejte s námi na prvomájovou legraci na Znojemsku

Například v Rakšicích v Moravském Krumlově místní hasiči a další organizátoři chystají recesistickou oslavu prvního máje už po třetí. „Dva roky jsme si museli od poslední společné oslavy počkat, ale vůbec jsme neuvažovali, že bychom s naší akcí skončili. Před lety jsme jezdívali do Dolních Dubňan na podobnou oslavu. Potom jsme si řekli, že bychom něco podobného mohli udělat v malém i u nás, a ono se to rychle ujalo,“ řekl s úsměvem velitel rakšických hasičů Josef Veselý, iniciátor a jeden z hlavních organizátorů nedělní oslavy. Pře třemi lety se do Rakšic sjelo přes čtyřicet traktorů, starých aut a motocyklů. „Myslím, že letos to bude podobné, možná jich bude o něco víc. Lidi tyhle akce baví. Vím od některých, že už svoje traktory a auta servisují, leští a připravují,“ dodal Veselý.

Májka je symbolem lásky

Alegorické vozy a zemědělská technika má v Rakšicích sraz v neděli půl hodiny po poledni v agrodružstvu. „Občané s mávátky mohou průvod vítat od jedné odpoledne na trase z Rakšic přes Durdice na náměstí v Moravském Krumlově, odkud se přes sídliště vrátíme do Rakšic, kde celé setkání zakončíme posezením na fotbalovém hřišti,“ zvou pořadatelé.